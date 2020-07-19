السفير الإيراني : ارسلنا طنا من المساعدات والمعدات الطبية الى العراق

2020/07/19 | 11:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلن السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي، الاحد، ان بلاده ارسلت طنا من المساعدات والمعدات الطبية الى العراق لمكافحة فيروس كورونا.وقال مسجدي في تصريح صحفي من مطار بغداد خلال استقبال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، إن “ايران ارسلت مع ظريف طنا من المساعدات الطبية و الصحية الى العراق لمواجهة كورونا”.واعرب السفير […]

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