عملية جراحية لأمير الكويت

2020/07/19 | 11:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجري أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاما)، عملية جراحية (لم تحدد تفاصيلها)، رجحت مصادر مطلعة أن تكون الأحد.والسبت، أعلن وزير شؤون الديوان الأميري، علي الجراح، صدور مرسوم بالاستعانة بولي العهد نواف الأحمد الصباح لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية موقتا، عقب دخول الأمير الصباح المستشفى لإجراء فحوصات طبية، حسب “كونا”.وأشار المرسوم إلى […]

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