ظريف يبدأ زيارته لبغداد من موقع اغتيال سليماني

2020/07/19 | 11:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، مكان اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.ووصل ظريف صباح اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره العراقي ورؤوساء الجمهورية والوزراء والبرلمان.ووضعت هيئة الحشد الشعبي جدارية كبيرة في مكان اغتيال سليماني […]

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