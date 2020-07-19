الكاظمي يهنئ الصابئة المندائيين بمناسبة حلول عيدهم الكبير

2020/07/19 | 11:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الصابئة المندائيين بمناسبة حلول عيدهم الكبير.وقدم الكاظمي تهنئة عبر موقع تويتر إلى الصابئة المندائيين بمناسبة عيد دهفا ربا، متمنيا أن يعود على أبناء الصابئة وعلى جميع أبناء الشعب العراقي بالخير والبركة والسلام.

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