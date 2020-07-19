مجلس القضاء يوضح إجراءات التحقيق في عملية اغتيال قاسم سليماني

2020/07/19 | 11:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أصدر القضاء العراقي ، توضيحاً بشأن إجراءات تحقيق اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.وذكر القضاء في بيان تلقته المستقلة , انه “تعليقاً على ما نشر في جريدة الزمان بالعدد 6708 بتاريخ 13/7/2020 بعنوان (جدية الشكوى في اغتيال المهندس) للسيد شامل بردان..يوضح المركز […]

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