النزاهة : ضبط مدير مجاري الديوانيَّة السابق مع ثلاثة موظفين بتهمة الاختلاس

2020/07/19 | 11:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، تفاصيل ضبطها مدير مجاري الديوانيَّة السابق مع ثلاثة موظفين في المديريَّة بتهمة الاختلاس.وقالت الهيئة في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاحد ، ان دائرة التحقيقات ، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بانتقال فريق مؤلف من مكتب تحقيق الهيئة في […]

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