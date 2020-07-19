الكربولي: زمن السكوت على الظلم وجرائم العقاب الجماعي قد ولى

2020/07/19 | 11:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، الناب محمد الكربولي، ان زمن السكوت على الظلم وجرائم العقاب الجماعي قد ولى.وقال الكربولي في تغريدة على “تويتر”، “لقد ولى زمن السكوت على الظلم وجرائم العقاب الجماعي الذي تمارسه العصابات الخارجة على الدولة بحق الناس، ولقد انكشفت مؤامرات احداث الاضطرابات الامنية لغرض تهجير المواطنين من مدنهم”.وانهى تغريدته …

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