اعتقال 3 مروجين للمخدرات في البصرة بحوزتهم كميات كبيرة من الحبوب

2020/07/19 | 11:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ البصرة أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الاحد، القبض على ٣ متهمين بترويج المخدرات في البصرة وبحوزتهم كميات كبيرة من الحبوب المخدرة.وقالت المديرية في بيان إنه "بناءً على توجيهات وزير الداخلية والمتابعة المباشرة من قبل وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبإشراف مباشر من قبل مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مازن كامل منصور تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قسم مكافحة مخدرات البصرة من خلال نصب الكمائن المحكمة ضمن المحافظة ومقاطعة المعلومات مع المصادر من إلقاء القبض على (٣) متهمين".واضافت: "ضُبط بحوزتهم (٤٠٠) كيس كل كيس يحتوي على (١٠٠٠) حبة مخدرة من نوع كبتاجون (صفر_١) علامة اللكزز مجموع الحبوب (٤٠٠،٠٠٠) حيث يقوم هؤلاء المتهمين بالتوزيع إلى جميع محافظات العراق".وتابعت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق أحكام المادة (٢٨) مخدرات وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل" .

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