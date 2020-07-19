2020/07/19 | 11:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتحار فتاة في السادسة عشرة في احدى نواحي بابل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/19 | 11:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتحار فتاة في السادسة عشرة في احدى نواحي بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتحار فتاة في السادسة عشرة في احدى نواحي بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).