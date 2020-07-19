نائب يدعو لإقامة دعوى بالأمم المتحدة على تركيا لـ'تلاعبها' بحصة العراق المائية

2020/07/19 | 11:28 - المصدر: السومرية نيوز

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دعا عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية جمال فاخر، الأحد، رئيسي الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي الى اقامة دعوى في الامم المتحدة على جمهورية تركيا بسبب قطع المياه على العراق والتلاعب بحصته المائية المقررة وفق القانون الدولي.

وقال فاخر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحصة المائية المقررة للعراق تم تحويلها الى سد اليسو، مايعني انه سيسبب كارثة للعراق ويعرضه للجفاف"، مشددا على "اهمية ان يكون المتصدي والمسؤول عن ملف المياه بالعراق حصرا بيد رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء، وهو المعمول به في كل دول العالم المتشاطئ، وان يتم من خلالهما اقامة دعوى في الامم المتحدة على جمهورية تركيا بسبب قطع المياه على العراق والتلاعب بحصته المائية".

وأشار فاخر، الى أن "العراق سوف يمر بحالة جفاف خطيرة جدا، خصوصا في مناطق الجنوب والوسط"، داعيا هيئة رئاسة مجلس النواب الى "عقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة التجاوزات التركية على حصة العراق المائية ووضع حد لهذه التجاوزات واستخدام اوراق الضغط الحكومي على تركيا للتراجع عن هذه التجاوزات".





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