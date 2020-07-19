2020/07/19 | 11:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص استئناف الاكساء في منطقة الاورفلي ببغداد خلال ايام وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استئناف الاكساء في منطقة الاورفلي ببغداد خلال ايام) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استئناف الاكساء في منطقة الاورفلي ببغداد خلال ايام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).