المالية النيابية: ثلاث فئات لم تتسلم رواتبها منذ اشهر

2020/07/19 | 11:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان ، الأحد، عن وجود ثلاث فئات لم يتسلموا رواتبهم منذ أشهر، مؤكدا أن مشكلة العراقيين بلا رواتب وهم أرباب أسر.وقال ذيبان في تصريح لـ/المعلومة/، “هل يعلم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان الموظفين الذين تم إحالتهم للتقاعد منذ شهور بلا رواتب ، والمنقولين من وزارة […]

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