وزير الاتصالات: إخراج ثلاثة مواقع لتهريب سعات الانترنت عن الخدمة

2020/07/19 | 11:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف وزير الاتصالات اركان شهاب الشيباني، الاحد، عن إخراج ثلاثة مواقع غير قانونية تابعة للشركات المهربة لسعات الانترنت في نينوى وديالى وكركوك عن الخدمة .وقال الشيباني في حوار تابعته /المعلومة/، إن وزارته “ما زالت تواصل حملاتها الميدانية للكشف عن مواقع تهريب سعات الانترنت غير القانونية، وبعد انطلاق العمليات مؤخراً في كركوك تم اخراج […]

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