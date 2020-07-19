العراق يبدأ تصدير ثلاثة محاصيل زراعية الى السعودية والامارات

2020/07/19 | 11:32 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الأحد، عن إكمال إجراءات تصدير ثلاثة محاصيل زراعية الى السعودية والامارات، مبينا أن الكمية تبلغ 1.250 مليون كمرحلة أولى.وقال الخفاجي في تصريح، إن الوزارة انجزت جميع الاجراءات الخاصة بتصدير ثلاثة محاصيل زراعية هي الطماطم والباذنجان والبطاطا بكمية...

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