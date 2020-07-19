إبراهيموفيتش لم يكن راضيًا عن قرار استبداله في الدقيقة 61 من المباراة

2020/07/19 | 11:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، عن سر غضب زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، من مدربه ستيفانو بيولي.وظهر إبرا غاضبًا فور استبداله، أمس السبت، خلال انتصار ميلان على بولونيا بنتيجة (5-1) في الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي.ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن إبرا لم يكن راضيًا عن قرار استبداله في الدقيقة 61 […]

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