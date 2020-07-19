مطالبات للجنة التحقيقية بحل شفرة الكهرباء بعيدا عن الضغوط

2020/07/19 | 11:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..دعا النائب عن الكتلة النيابية لتحالف سائرون رعد المكصوصي، الاحد، اللجنة المشكلة للتحقيق بعقود الكهرباء بأن يكون عملها بعيدا عن اي ضغوطات سياسية أو حزبية من أجل كشف خبايا العقود التي ابرمها وزراء الكهرباء السابقين.وقال المكصوصي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الشارع العراقي الذي بات يغلي على صفيح ساخن ما هو الا […]

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