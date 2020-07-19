2020/07/19 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

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الكاظمي يلتقي وزير الخارجية الإيراني ويبحث معه العلاقات بين البلدين

يتبع.



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بغداد اليوم- ذي قار

تعهد محافظ ذي قار ناظم الوائلي، اليوم الأحد (19 تموز 2020)، بتغيير جميع المدراء العامين "المتحزبين والفاسدين" في المحافظة، وذلك خلال لقائه المحتجين الذين يحاصرون مبنى المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر طبي من محافظة ديالى، الاحد (19 تموز 2020)، بتسجيل رابع حالة وفاة بين صفوف الكوادر الصحية في المحافظة بفيروس كورونا.

وقال المصدرفي حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "احد كوادر مستشفى خانقين العام في محافظة ديالى توفي هذا

بغداد اليوم-بغداد

أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، أن التحقيق باغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ما زال مستمرا منذ لحظة وقوع الحادث.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه

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