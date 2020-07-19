تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في آخر جولة بالليغا اليوم

2020/07/19 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

يحل فريق ريال مدريد مساء اليوم الأحد ضيفاً على منافسه ليجانيس، ضمن فعاليات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ونجح فريق ريال مدريد في التتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة 34 في تاريخه، عقب انتصاره في الجولة الماضية على فياريال بهدفين مقابل هدف، ليضمن الفوز بالليجا متفوقاً على غريمه التقليدي برشلونة.

وتعتبر مباراة ليجانيس تحصيل حاصل، ولكنها مهمة للغاية بالنسبة للفرنسي كريم بنزيما الذي ينافس على جائزة هداف الليغا هذا الموسم.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم، حيث سيقود الفرنسي كريم بنزيما خط هجوم المرينجي.

وأشارت الصحيفة أن:" ماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور سيتواجدان في خط الهجوم بجانب كريم بنزيما.

وأكملت الصحيفة أن:" زين الدين زيدان مدرب الريال سيقوم بإراحة لاعبيه الأساسيين أمثال “كورتوا، وفاران، وكاسيميرو، وكروس".

وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة كالتالي :

حراسة المرمى : أريولا

خط الدفاع : ناتشو، ميليتاو، راموس، ميندي

خط الوسط : فالفيردي، إيسكو، مودريتش

خط الهجوم : كريم بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس

وتنقل المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت بغداد المحلي على قناتي:

beIN Sports HD 5

beIN Sports 4

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم/ بغداد

أثنى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال على فوز البطل العراقي العالمي امير البازي، الذي تغلب على اللاعب الكندي في النزال الذي جمعهما برياضة الفنون القتالية المختلطة ، ضمن اكبر مسابقة عالمية معتمدة ولأول مرة يكون العراق

بغداد اليوم/ متابعة

أكد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، اليوم السبت، عن سعي الحكومة الحثيث لإقامة خليجي 25 في البصرة والمؤمل أجرائها في شهر كانون الأول من العام المقبل.





وقال درجال في حديث لصحيفة " فوتبول" إن:" الحكو

بغداد اليوم/ متابعة

أقدمت بطلة التزحلق على الجليد الروسية، إياكترينا ألكسندروفسكايا، البالغة من العمر 20 سنة على الانتحار، اليوم السبت،( 18 تموز 2020)، في العاصمة الروسية موسكو.

وأوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن:" الحادثة أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في آخر جولة بالليغا اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في آخر جولة بالليغا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).