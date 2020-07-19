تركيا ترسل إمدادات طبية إلى كوردستان لمجابهة كورونا

2020/07/19 | 11:41 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا مدت العراق ولا سيما إقليم كوردستان بشحنات من المساعدات الطبية - صورة: الأناضول

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