طبول الحرب تقرع تأهباَ لـ

2020/07/19 | 11:41 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسل الجيش الوطني الليبي ذاته مقاتلين وأسلحة لتعزيز خطوط دفاعه عن سرت - صورة إرشيفية

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