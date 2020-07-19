ظريف يؤكد من بغداد على عمق العلاقات الايرانية-العراقية ويؤكد تفعيل عدة اتفاقات بين البلدين

2020/07/19 | 11:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأحد، إن العلاقات بين بغداد وطهران “لن تتزعزع”، مشيراً إلى أن هناك اتفاقيات كثيرة بين الطرفين سيتم تفعيلها.وقال ظريف في مؤتمر صحفي مع نظيره العراق فؤاد حسين في بغداد، بحسب وكالة الأنباء … Readmore

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