بالتزامن مع تقليص الحظر.. وزير الصحة يعلن عن إجراءات وقائية مشددة لمنع انتشار كورونا

2020/07/19 | 11:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف وزير الصحة حسن التميمي، الاحد، عن إجراءات وقائية مشددة لمنع انتشار فايروس كورونا بالتزامن مع رفع القيود وعودة الحياة الطبيعية بشكل تدريجي في عموم مناطق البلاد، مبينا ان اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة شددت على اتباع التعليمات الوقائية كأساس في تخفيف القيود، وشدد التميمي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، […]

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