اتحاد كرة الطائرة يحدد موعد انطلاق منافسات الموسم الجديد

2020/07/19 | 11:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حدد الأتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة مواعيد انطلاق المنافسات المحلية بعد توقفها بسبب انتشار جائحة كورونا، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد بحضور اعضاء الاتحاد عبر الدائرة الألكترونية وتم اتخاذ جملة من القرارات التي تخص مستقبل اللعبة".وذكر بيان لاتحاد اللعبة تلقت "كلكامش برس"، نسخة منه، انه "تقرر انطلاق مباريات دوري أندية العراق للدرجة الممتازة بتاريخ 19-11-2020 بمشاركة لاعبين اثنين من تولد 2001 أو 2002 ويكون البديل 2003 فما فوق حصراً، كما تقرر انطلاق تصفيات بطولة أندية العراق للدرجة الأولى في 22-9-2020 وتستمر لغاية 27-9-2020 في اربع مناطق ويترشح فريقيين من كل منطقة لتتبارى الأندية المتأهلة فيما بينها في مكان وموعد يحدد لاحقاً، فيما تنطلق مباريات أندية العراق للناشئين تولد 2003 فما فوق في اربع مناطق ويترشح فريقيين من كل منطقة لتتبارى فيما بينها في مكان وموعد يحدد لاحقاً وتكون مشاركة فرق أندية الدوري الممتاز ألزامية".واضاف انه" تقرر في الاجتماع الغاء العقوبات الصادرة بحق الأندية واللاعبين والمدربين وأطفاء كافة المستحقات المالية ألتي بذمتهم و تأسيس مراكز تدريبية للكرة الطائرة في بغداد وعموم المحافظات للتولدات 2005 فما فوق بأشراف الأتحاد المركزي والأتحادات الفرعية للمحافظات على ان يتم نشر التعليمات في وقتً لاحق".مبينا انه " تم التاكيد من قبل الاتحاد على ضرورة الألتزام والتقييد بالتعليمات التي تصدرها اللجنة العليا للصحة والسلامة".

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