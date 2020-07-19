انفجار في منشأة للطاقة وسط إيران

2020/07/19 | 11:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةاعلنت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية "إيرنا" اليوم الأحد، وقوع انفجار في منشأة للطاقة وسط البلاد.وقالت الوكالة في خبر عاجل، ان "انفجارا حدث في منشأة للطاقة في محافظة أصفهان وسط إيران من دون خسائر بشرية".

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