انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في جزيرة صلاح الدين

2020/07/19 | 11:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفذت قوات الحشد الشعبي والجيش، الاحد، عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في جزيرة صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان ” قوة من اللواء 31 وبأسناد كتيبة الدروع الرابعة للحشد والجيش نفذت عملية تطهير واسعة على قاطع الجزيرة شملت مناطق السكريات وام العكارب وصولا الى وادي الثرثار في صلاح […]

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