كورونا في روسيا.. انخفاض الإصابات الجديدة إلى 6,1 ألف والوفيات إلى أقل من 100

2020/07/19 | 11:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةعاود معدل الإصابة اليومية بفيروس كورونا في روسيا انخفاضه مع تسجيل 6109 حالات خلال آخر يوم مقابل 6234 في اليوم السابق. فيما تراجع عدد الوفيات الجديدة إلى 95 في أدنى مؤشر خلال يوليو.

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