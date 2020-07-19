الإمارات تمنح عقوداً لمشاريع بقيمة 900 مليون درهم لتوسيع شبكة المياه المُعاد تدويرها

2020/07/19 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، أن شركة أبوظبي للتوزيع، التابعة لها، قد منحت عقوداً لمشاريع بقيمة 900 مليون درهم إماراتي لتوسيع شبكة توزيع المياه المعاد تدويرها ضمن برنامج التوسعة التابع للشركة.

هذا وستوفر خطوط التوزيع الجديدة عند اكتمالهما ما يقارب 85 مليون غالون من المياه المعاد تدويرها يومياً، وهي كمية كافية لري أكثر من 3.5 مليون شجرة نخيل.وسيساهم هذا التوسع بزيادة الاستفادة من المياه المعاد تدويرها لاستخدامها في ري الأراضي الزراعية ولأغراض تجارية، إلى جانب ري الحدائق والمسطحات الخضراء المُدارة من قبل البلديات.



كما يمكن لحوالي 4 آلآف مزرعة الاستفادة من المياه المعاد تدويرها عند الانتهاء من تنفيذ المشروع.

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