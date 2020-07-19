دراسة: البعوض لا ينقل “كورونا” إلى البشر

2020/07/19 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حسمت دراسة علمية حديثة الجدل، حول إمكانية نقل البعوض والحشرات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19” إلى البشر.وأكدت الدراسة العلمية المنشورة عبر موقع “تايمز نيوز ناو” أنه لا يمكن لفيروس كورونا المستجد أن ينتقل للبشر عن طريق البعوض أو الحشرات على الإطلاق.وأشارت الدراسة التجريبية التي أجراها باحثون في جامعة كانساس الأمريكية […]

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