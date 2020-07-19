الهم الإنساني والرمز في شاعرية ريم البياتي - شاهر أحمد نصر

2020/07/19 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شاهر_أحمد_نصر لحظة انبلاج الفجر، عندما يصحو الكون، وتبدأ الحساسين تغريدها، لحظة صفاء النفس، اذ تأخذ خيوط الفجر تمحو عتمة الليل، لحظة من أحلى لحظات العمر؛ لحظة لا تنسى...



منظر الثريا المتلألئة في ليل تشريني صاف وسط كورس من النجوم المتلألئة في كبد السماء؛ لوحة من أحلى اللوحات الكون؛ لوحة لا تنسى...



ولادة شاعرة - بل ولادة ثريا الشعر الأصيل - في رحاب بلادي، لحظة، ولوحة لا تقل شأناً، ولا جمالاً عن لحظة انبل ......





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