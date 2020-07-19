أهمية الإحصاء والتخطيط في الإصلاح الاقتصادي العراقي - فلاح أمين الرهيمي

2020/07/19 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي يعتبر الإحصاء علم من العلوم العامة الذي يعتمد على مجموعة قوانين وقواعد تستخدم الأرقام من أجل تحليل الظواهر للبيانات التي يراد بحثها وتطبيقها من خلال الأرقام للقياس وتطبيق تلك الظاهرة التي تؤدي إلى إظهار الحقائق التي يستفاد منها في الوصول إلى النتائج بالنسبة للظاهرة محل الدراسة والوصول إلى الحقائق التي يستفاد منها والقرارات التي تكون الأصوب في تطبيق النتائج لتلك الظاهرة من دون التعرض إلى الفشل والم ......





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