انتحالُ صفة: (رجل)!!! - فاطمة ناعوت

2020/07/19 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت Twitter: @FatimaNaootمَن لا قوامةَ له على غرائزه، كيف يزعمُ القوامةَ على النساء؟! لهذا قال تعالى: “الرجالُ قوّامون على النساء"، ولم يقل: “الذكور".



فالفارقُ البين "الرجل" و"الذكر"، كالفارقُ بين الجبل الأشمّ، وكوم التراب الهشّ يذروه بعضُ هواء.



الرجولةُ قوة ونبلٌ وشهامةٌ ومسؤولية وحماية ورباطةُ جأش وثباتٌ انفعالي.



فيما الذكورةُ غريزةٌ هشّة تُستثارُ بفكرة أو صورة أو كلمة، أو شماعة المكوجي تح ......





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