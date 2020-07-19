مصرف الثقة الدولي الإسلامي يفتتح فرعا جديدا في الانبار

2020/07/19 | 12:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

افتح مصرف الثقة الدولي الإسلامي ، الاحد، فرعا جديدا في محافظة الانبار لتقديم جميع الخدمات المصرفية إلى جمهور المستفيدين من أبناء المحافظة .

وقال المصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان افتتاح الفرع ياتي ضمن خطة التوسيع الأفقي التي يشهدها المصرف والتي تتناغم ومتطلبات البنك المركزي التطورية للجهاز المصرفي.

ولفت البيان، الى ان المصرف بات جاهزا لتقديم جميع الخدمات إلى جمهور المستفيدين من أبناء المحافظة، حيث يقدم المصرف باقة متنوعة من المنتجات المالية التي تتناغم وحاجة المواطن.

يذكر ان مصرف الثقة الدولي الاسلامي يتبنى خطة توسع تشمل جميع مناطق البلاد.

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