العراق بين الخمسة الاوائل بشراء المنازل في إسطنبول

2020/07/19 | 12:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة… سجّلت مبيعاتُ المنازل للأجانب في تركيا 14262 منزلًا في الفترة ما بين كانون الثاني وحزيران هذا العام، في حين كانت 19952 منزلًا في الفترة نفسها من العام الماضي.وكانت إسطنبول الوجهة الأولى للأجانب حيث بلغت مبيعاتُ المنازل فيها 6902 منزلًا، لتتبعها أنطاليا مع 2708 منزلًا والعاصمة أنقرة مع 964 منزلًا.وتصدّر المواطنون الإيرانيون مشتري […]

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