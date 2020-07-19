النجيفي : سيتم تدويل قضية التغيير الديموغرافي في منطقة الطارمية

2020/07/19 | 12:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..هدد القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية اثيل النجيفي، بتدويل قضية التغيير الديموغرافي في حال لم تتخذ الحكومة اجراءً بقضية الطارمية.وقال النجيفي في تغريدة على “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الاحد ، “اذا لم تتخذ الحكومة والقضاء العراقي اجراء بحق اولئك الذين يحرضون على تهجير اهالي الطارمية واستمرار منع اهالي جرف الصخر من العودة […]

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