2020/07/19 | 12:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الوزراء يستقبل وزير الخارجية الإيراني في بغداد المركز الخبري الوطني.

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