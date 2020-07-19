مشروع بكلفة تتجاوز 8 ملايين دولار قرب منفذ حدودي عراقي مع ايران

2020/07/19 | 12:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت هيئة الاستثمار في محافظة البصرة جنوبي العراق يوم الاحد عن منح اجازة استثمار لمشروع خدمي قرب منفذ الشلامجة الحدودي مع ايران.

وقال رئيس هيئة الاستثمار في البصرة، علاء عبد الحسين سلمان، لوكالة شفق نيوز، انه جرت الموافقة على منح إجازة استثمارية الى مستثمر محلي لتنفيذ مشروع خدمي قرب منفذ الشلامجة الحدودي بكلفة تتجاوز 8 مليون دولار، مشيرا الى ان المشروع، يتضمن انشاء محطة وقود و متاجر ومطاعم وقاعات لاستراحة المسافرين وورشة لتصليح السيارات و مواقف للسيارات.

واضاف سلمان ان المشروع يمتد على على مساحة 29 دونما، لافتا الى ان تنفيذ المشروع يكتمل في مدة 30 شهر.

و تابع "أن المشروع ينسجم مع تطلعات الحكومة الاتحادية في تطوير المنافذ الحدودية بما يسهم في رفع وتيرة التبادل التجاري بين الدولتين الجارتين وانعكاساته على زيادة الموارد الاقتصادية للبلد"، مردفا "أن المشروع سيقدم خدمات مميزة مقارنة بالخدمات المقدمة خلال الفترة الماضية".

يذكر ان الحكومة المحلية في البصرة اعلنت عن اعادة افتتاح منفذ الشلامجة الحدودي مطلع الشهر الحالي امام حركة التبادل التجاري مع الجانب الايراني بعد إغلاق دام أربعة اشهر بسبب تفشي جائحة كورونا .

يشار الى ان المنافذ الحدودية للعراق واغلبها مع ايران تفتقر الى مرافق خدمية لتأمين سهولة عبور وتنقل المسافرين والتمتع بمزايا السفر المريح مثلما يجري في معظم دول العالم؛ بحسب المراقبين.

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