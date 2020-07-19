طقس العراق: تسجيل حالة تتجاوز نصف درجة الغليان لأول مرة!

2020/07/19 | 12:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل، اليوم الاحد، رصدها اليومي لدرجات الحرارة في جميع مناطق البلاد.ونشر قسم التنبؤ الجوي في الهيئة جدولاً يبين تجاوز كل محافظات البلاد حاجز 40 درجة مئوية، فيما سجلت محافظة البصرة 51 درجة لأول مرة خلال فصل الصيف بالاضافة الى ثلاث محافظات جنوبية […]

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