2020/07/19 | 12:42 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة نادي الحدود تسمي الحارس الدولي السابق وسام كاصد مدرباً لحراس مرمى فريقها الكروي

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