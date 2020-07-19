2020/07/19 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

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المالكي يهاتف ولي العهد الكويتي للاطمئنان على صحة الصباح

يتبع.



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