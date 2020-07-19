عضو بالتربية النيابية تطالب باعتماد المعدل التراكمي للسادس الاعدادي: مستقبل الطلبة على المحك

2020/07/19 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

طالبت عضو لجنة التربية النيابية، هوازن الشمري، اليوم الأحد، وزارة التربية باعتماد المعدل التراكمي الاختياري لطلبة السادس الاعدادي، فيما اكدت ان مستقبلهم على المحك بالوقت الراهن.

وقالت الشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "نظرا لما نمر به من أزمات انعكست سلبا على مختلف الشرائح المجتمعية من أبناء شعبنا وأهمها طلبتنا الاعزاء في المراحل المنتهية (السادس الاعدادي)، واننا قد طالبنا في وقت سابق بأن تعتمد وزارة التربية المعدل التراكمي الاختياري كأحد الحلول التي تصب في مصلحة الطالب من الناحية العلمية والصحية في ظل تفشي كورونا والمخاوف من اصابة عدد كبير من الطلبة حال مشاركتهم بالامتحانات خلال الفترة الحالية".

وأضافت الشمري أن "ابنائنا الطلبة واجهوا ظروفا مأساوية وهي انقطاع الدوام بسبب التظاهرات التي انطلقت في اغلب محافظات العراق وبعدها تفشي وباء كورونا وحظر التجوال وهذه كلها امور حالت دون ان يكون للطالب اي من المعلومات التي من شأنها ان تساعده وتمكنه من اداء الامتحانات الوزارية".

وأكدت الشمري أنه "على وزارة التربية النظر مجددا في اتخاذ قرار يصب في مصلحة الطلبة الذين بات مستقبلهم على المحك وهو المعدل التراكمي الاختياري لضمان مصلحتهم والحفاظ على سلامتهم من تفشي كورونا حال مشاركتهم بالامتحانات ولمساعدتهم نتيجة الظروف الصعبة التي مروا بها ومازالوا يعانوها".

وكشفت عضو لجنة التربية في البرلمان، هدى جار الله، أمس السبت (18 تموز 2020)، عن اجتماع مع وزارة التربية، لغرض حسم مصير امتحانات المرحلة الاعدادية.

وقالت جار الله، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "موعد امتحانات السادس الاعدادي مازال قائماً، ولا توجد نية لتأجيله أو إلغائه، ونحن داعمون لأي قرار يصب في مصلحة الطالب العراقي".

وأضافت أن "المعدل التراكمي للطلبة لا يخدم عدداً منهم، فيما يخدم طلاباً آخرين، ونحن نعمل على أن يكون الطالب مخيراً بين التراكمي أو تأدية الامتحان".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- ذي قار

اقدم متظاهرون غاضبون من اهالي سوق الشيوخ في محافظة ذي قار، الاحد (19 تموز 2020)، على اغلاق اغلب الدوائر الرسمية في قضاء سوق الشيوخ للمطالبة بإقالة مديره حسن فرج.

وقال ماسل (بغداد اليوم)، إن اهالي سوق الشيوخ اغلقوا اغلب الدوا

بغداد اليوم- كربلاء

تظاهر العشرات من اهالي منطقة الجمالية في محافظة كربلاء،اليوم الاحد احتجاجا على تردي واقع الكهرباء في مناطقهم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن اهالي الجمالية في كربلاء تظاهروا احتجاجا على تردي واقع الكهرباء ومنعوا موظفي محطة كهر

بغداد اليوم- ذي قار

تظاهر العشرات من أهالي محافظة ذي قار، اليوم الحد (19 تموز 2020)، أمام شركة نفظ ذي قار، بالتزمن مع تظاهرة أخرى أمام مبنى المحافظة، وسط الناصرية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن العشرات من اهالي محافظة ذي قار تظاهروا امام شر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عضو بالتربية النيابية تطالب باعتماد المعدل التراكمي للسادس الاعدادي: مستقبل الطلبة على المحك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عضو بالتربية النيابية تطالب باعتماد المعدل التراكمي للسادس الاعدادي: مستقبل الطلبة على المحك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).