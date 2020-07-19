مستشار ترامب السابق: نبهنا الادارة قبل ثلاثة اشهر من اجتياح كورونا

2020/07/19 | 12:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اعترف المستشار الاقتصادي السابق في ادارة ترامب توداس فيليبسون أن فريقه نبه الادارة والبيت الابيض بشأن مخاطر تفشي جائحة محتمل قبل حوالي ثلاثة أشهر من دخول فايروس كورونا الى البلاد، لكن لم يستمع اليهم احد.ونقلت شبكة سي أن أن في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن فيليبسون قوله إنه ” شارك هو […]

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