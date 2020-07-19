التربية النيابية تطالب بإعتماد المعدل التراكمي الاختياري للسادس الاعدادي

2020/07/19 | 12:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالبت عضو لجنة التربية النيابية هوازن الشمري، اليوم الأحد، وزارة التربية بإعتماد المعدل التراكمي الاختياري لطلبة السادس الاعدادي، فيما اكدت ان مستقبلهم على المحك بالوقت الراهن بسبب خطر اصابتهم بكورونا..وقالت الشمري في بيان تلقت /المعلومة/ إنه”نظرا لما نمر به من أزمات انعكست سلبا على مختلف الشرائح المجتمعية من أبناء شعبنا وأهمها طلبتنا الاعزاء […]

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