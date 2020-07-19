نائب: زيارة ظريف لبغداد لاعلاقة لها بأي رسالة من طهران لواشنطن

2020/07/19 | 12:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر, الاحد , ان زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظيف لبغداد طبيعية ولا علاقة لها بتسليم ظريف رسالة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن والرياض.وقال جابر في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زيارة […]

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