2020/07/19 | 12:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نائب رئيس الوزراء العراقي السابق بهاء الأعرجي، اليوم الأحد، عن سبب زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الى العاصمة العراقية بغداد، بهذا التوقيت.وقال الأعرجي في بيان له، انه “جاءت زيارة الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بعد فشل المحاولات في جعلِ زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لإيران قبل السعودية”.وأصاف ان “هذا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأعرجي: زيارة ظريف جاءت بعد فشل المحاولات في جعلِ زيارة الكاظمي لإيران قبل السعودية وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي: زيارة ظريف جاءت بعد فشل المحاولات في جعلِ زيارة الكاظمي لإيران قبل السعودية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي: زيارة ظريف جاءت بعد فشل المحاولات في جعلِ زيارة الكاظمي لإيران قبل السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).