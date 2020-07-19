مطالبة برلمانية بإعتماد المعدل التراكمي الاختياري للسادس الاعدادي

2020/07/19 | 12:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد طالبت عضو لجنة التربية النيابية هوازن الشمري، الأحد، وزارة التربية بإعتماد المعدل التراكمي الاختياري لطلبة السادس الاعدادي، فيما اكدت ان مستقبلهم على المحك بالوقت الراهن.وقالت الشمري في بيان، ان إنه"نظرا لما نمر به من أزمات انعكست سلبا على مختلف الشرائح المجتمعية من أبناء شعبنا وأهمها طلبتنا الاعزاء في المراحل المنتهية (السادس الاعدادي)، واننا قد طالبنا في وقت سابق بأن تعتمد وزارة التربية المعدل التراكمي الاختياري كأحد الحلول التي تصب في مصلحة الطالب من الناحية العلمية والصحية في ظل تفشي كورونا والمخاوف من اصابة عدد كبير من الطلبة حال مشاركتهم بالامتحانات خلال الفترة الحالية".وأضافت الشمري أن "ابنائنا الطلبة واجهوا ظروفا مأساوية وهي انقطاع الدوام بسبب التظاهرات التي انطلقت في اغلب محافظات العراق وبعدها تفشي وباء كورونا وحظر التجوال وهذه كلها امور حالت دون ان يكون للطالب اي من المعلومات التي من شأنها ان تساعده وتمكنه من اداء الامتحانات الوزارية".وأكدت الشمري أنه"على وزارة التربية النظر مجددا في اتخاذ قرار يصب في مصلحة الطلبة الذين بات مستقبلهم على المحك وهو المعدل التراكمي الاختياري لضمان مصلحتهم والحفاظ على سلامتهم من تفشي كورونا حال مشاركتهم بالامتحانات ولمساعدتهم نتيجة الظروف الصعبة التي مروا بها ومازالوا يعانوها".

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