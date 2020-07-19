الحشد الشعبي يعلن توسيع خطة مسك الحدود بين ديالى وصلاح الدين

2020/07/19 | 12:56 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشف الحشد الشعبي، الاحد، عن توسيع خطة مسك الحدود بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وقال الناطق الاعلامي ل...

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