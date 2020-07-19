2020/07/19 | 12:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 289 متسولآ في بغداد خلال ثلاثة ايام وكالة تقدم الاخبارية.

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