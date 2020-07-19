الأسد وعقيلته يدليان بصوتيهما في انتخابات مجلس الشعب

2020/07/19 | 12:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أدلى الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء اليوم السبت، بصوتيهما في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث، وذلك في المركز الانتخابي بوزارة شؤون رئاسة الجمهورية.وتشهد سوريا انتخابات الدور التشريعي الثالث لمجلس الشعب (البرلمان) التي يخوضها نحو 1600 مرشح.وأعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات فتح صناديق الاقتراع منذ السابعة صباح اليوم، لاختيار 250 نائبا […]

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