ناشطو “تويتر” يستقبلون وزير الخارجية الإيراني بـ#هاشتاك : غير مرحب بك في بغداد!،، وجدول أعمال حافل “من أجل وقف كهرباء الخليج للعراق”!

2020/07/19 | 13:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظريف في بغداد قبل إقلاع الكاظمي للسعودية..وناشطو “تويتر” يستقبلوه : غير مرحب بك! متابعة يس عراق: وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف صباح اليوم الأحد إلى العاصمة العراقية بغداد.واستهل ظريف برنامجه بزيارة النصب التذكاري لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد في موقع اغتيالهما.🎥 ادای احترام و قرائت فاتحه توسط […]

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