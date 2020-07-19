المالكي والوثائق السرية ودمار العراق والارجنتين والقتل والاغتيال !!!

2020/07/19 | 13:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جسار صالح المفتي استهلّ ولايته بالتوقيع على إعدام صدام حسين برغم اعتراض مجلس القضاء.– تَسَبّب في دخول تنظيم “داعش” للعراق، وكرّس الطائفية إقصاءً وقتلاً وغدراً.– مكّن طهران من...أكمل القراءة ←

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